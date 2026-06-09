Sportingbet – Αμέτρητα ειδικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Θα καταφέρει η Αργεντινή να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο Κατάρ ή θα υπάρξει νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής;

Sportingbet – Build A Bet* στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Με τον τίτλο του φαβορί

Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ισπανία (5.50) και Γαλλία (6.00) είναι τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η «φούρια ρόχα» αναζητά το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, ενώ οι «τρικολόρ» θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2018. Στην αμέσως επόμενη θέση των αποδόσεων βρίσκεται η Αγγλία στο 8.00, με στόχο να βάλει τέλος στην αναμονή από το 1966, ενώ ακολουθούν η Πορτογαλία στο 9.00, στην τελευταία – όπως όλα δείχνουν – μεγάλη διοργάνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο με το εθνόσημο και η Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι με την κάτοχο Αργεντινή στο 10.00. Το φετινό Παγκόσμιο αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Sportingbet – Ποιος θα αναδειχθεί 1ος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

Κιλιάν vs Xάρι

Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς μεγάλα αστέρια δεν γίνεται και το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στη μάχη του 1ου σκόρερ. Τα βλέμματα πέφτουν κυρίως στους Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή των σχετικών αποδόσεων. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης προέρχεται από μία ακόμη εξαιρετική σεζόν (42 γκολ) και αποτελεί το βασικό επιθετικό «όπλο» της Γαλλίας. Η απόδοσή του για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης προσφέρεται στο 6.50. Από την άλλη πλευρά, ο Χάρι Κέιν που σκόραρε ακατάπαυστα (61 γκολ) με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου τη φετινή σεζόν, φιλοδοξεί να οδηγήσει την Αγγλία μέχρι το τέλος της διαδρομής. Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» προσφέρεται στο 7.50 για να κατακτήσει το «Χρυσό Παπούτσι» της διοργάνωσης. Πίσω από τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές ακολουθούν ονόματα όπως ο Χάαλαντ, ο Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, σε ένα Παγκόσμιο που υπόσχεται να συγκεντρώσει μερικούς από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς αστέρες του πλανήτη.

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