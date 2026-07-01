Sportingbet: Αγγλία – Λ.Δ Κονγκό με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Συνεχίζεται η δράση στην φάση των «32» του Μουντιάλ με την Αγγλία να αντιμετωπίζει το Κονγκό και το Βέλγιο την Σενεγάλη.

Sportingbet: Build A Bet* στο Αγγλία – Λ.Δ Κονγκό!

Φαβορί η Αγγλία

Να ξεπεράσει το… εμπόδιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και να προχωρήσει στην φάση των «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου θέλει απόψε η Αγγλία. Τα «τρία λιοντάρια» γνωρίζουν ότι είναι το μεγάλο φαβορί κόντρα στους Αφρικανούς, ωστόσο, ο Τούχελ ζήτησε συγκέντρωση, καθώς οι αποκλεισμοί της Γερμανίας και της Ολλανδίας χτύπησαν αρκετά… καμπανάκια. Από την άλλη, το Κονγκό που βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του σε νοκ-άουτ φάση Μουντιάλ, έχει σκοπό να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες του και να κάνει την έκπληξη κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της κούπας. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το Mεξικό στους «16». Στο 4.10, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Αγγλία και να σημειωθούν Over 3,5 γκολ στο ματς.

Sportingbet: Βέλγιο – Σενεγάλη με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Όλα ανοιχτά

Με στόχο την πρόκρισή στους «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου, Βέλγιο και Σενεγάλη διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στο Seattle Stadium. Αμφότερες θέλουν να εκμεταλλευτούν το βατό μονοπάτι, καθώς ο νικητής του ζευγαριού θ’ αντιμετωπίσει μία εκ των ΗΠΑ ή Βόσνια στην επόμενη φάση. Οι Βέλγοι μπορεί να τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους, ωστόσο, η απόδοσή τους δεν έπεισε. Παρόλα αυτά «τρέχουν» αήττητο σερί 16 αγώνων (10 νίκες & 6 ισοπαλίες). Από την άλλη η Σενεγάλη αν και προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων έδειξε στοιχεία μαχητικότητας με έφεση στο σκοράρισμα. Στο 9.50 το Ενισχυμένο Build A Bet* της Sportingbet να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, να σημειωθούν Over 9,5 κόρνερ και Over 3,5 γκολ στο ματς.

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