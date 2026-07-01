ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Sportingbet: Αγγλία – Λ.Δ Κονγκό με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Sportingbet: Αγγλία – Λ.Δ Κονγκό με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Συνεχίζεται η δράση στην φάση των «32» του Μουντιάλ με την Αγγλία να αντιμετωπίζει το Κονγκό και το Βέλγιο την Σενεγάλη.

Sportingbet: Build A Bet* στο Αγγλία – Λ.Δ Κονγκό!

Φαβορί η Αγγλία
Να ξεπεράσει το… εμπόδιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και να προχωρήσει στην φάση των «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου θέλει απόψε η Αγγλία. Τα «τρία λιοντάρια» γνωρίζουν ότι είναι το μεγάλο φαβορί κόντρα στους Αφρικανούς, ωστόσο, ο Τούχελ ζήτησε συγκέντρωση, καθώς οι αποκλεισμοί της Γερμανίας και της Ολλανδίας χτύπησαν αρκετά… καμπανάκια. Από την άλλη, το Κονγκό που βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του σε νοκ-άουτ φάση Μουντιάλ, έχει σκοπό να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες του και να κάνει την έκπληξη κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της κούπας. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το Mεξικό στους «16». Στο 4.10, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Αγγλία και να σημειωθούν Over 3,5 γκολ στο ματς.

Sportingbet: Βέλγιο – Σενεγάλη με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Όλα ανοιχτά
Με στόχο την πρόκρισή στους «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου, Βέλγιο και Σενεγάλη διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στο Seattle Stadium. Αμφότερες θέλουν να εκμεταλλευτούν το βατό μονοπάτι, καθώς ο νικητής του ζευγαριού θ’ αντιμετωπίσει μία εκ των ΗΠΑ ή Βόσνια στην επόμενη φάση. Οι Βέλγοι μπορεί να τερμάτισαν στην κορυφή του ομίλου τους, ωστόσο, η απόδοσή τους δεν έπεισε. Παρόλα αυτά «τρέχουν» αήττητο σερί 16 αγώνων (10 νίκες & 6 ισοπαλίες). Από την άλλη η Σενεγάλη αν και προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων έδειξε στοιχεία μαχητικότητας με έφεση στο σκοράρισμα. Στο 9.50 το Ενισχυμένο Build A Bet* της Sportingbet να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, να σημειωθούν Over 9,5 κόρνερ και Over 3,5 γκολ στο ματς.

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα