Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός!

Τελικοί πράξη 3η απόψε στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 21:00.

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Για το προβάδισμα

Με στόχο να κάνει το 2-1 και να πάρει προβάδισμα τίτλου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στον τρίτο κατά σειρά αγώνα της τελικής φάσης του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μπαρτζώκα, μπορεί να ξεκίνησε νικηφόρα τη σειρά απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή ηττήθηκε στο Telekom Center Athens, πραγματοποιώντας μία από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις του και πλέον οι δύο ομάδες μετρούν από μία νίκη. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, παραμένει αμφίβολος ο Ντόρσεϊ, του οποίου η απουσία είναι αρκετά φανερή, ενώ εκτός οκτάδας των ξένων έχουν μείνει οι Μόρις, ΜακΚίσικ και Φαλ. Στο 3.30, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να κερδίσουν οι «ερυθρόλευκοι» και να σημειωθούν Over 166,5 πόντοι στο ματς.

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Ψάχνει το break

Τη νίκη που θα του δώσει την ευκαιρία να μεταφέρει και να τελειώσει τη σειρά των τελικών στην έδρα του θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο. Οι «πράσινοι» με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πειστική εμφάνιση της περασμένης Παρασκευής θέλουν το break, το οποίο πάλεψαν και στην πρεμιέρα των τελικών, χωρίς να τα καταφέρουν. Παίκτης κλειδί μέχρι τώρα για την ομάδα του Αταμάν, ο Χέιζ – Ντέιβις που από μοιραίος στο 1ο ματς (2/19 σουτ), ήταν αυτός που υπέγραψε την ισοφάριση του «τριφυλλιού» με 23 πόντους και 5/8 τρίποντα. Στο 1.85 η απόδοση της Sportingbet να σημειώσει Over 1,5 τρίποντα στο ματς.

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