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Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Game 2 με 0% γκανιότα και τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Game 2 με 0% γκανιότα και τα πιο «Ενισχυμένα» Bet Builders

Η σειρά των τελικών μεταφέρεται στο ΟΑΚΑ και το δεύτερο παιχνίδι είναι σημείο καμπής. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα προς τον τίτλο με τη νίκη του στο ΣΕΦ, όμως ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως αν δεν αντιδράσει απόψε, θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, απέναντι σε μια ομάδα που δείχνει να βρίσκεται στο καλύτερο ψυχολογικό σημείο της σεζόν της.

Στο Game 1 οι «Πράσινοι» χρειάστηκαν σχεδόν ένα ημίχρονο για να βρουν ρυθμό. Βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 17 πόντους διαφορά. Ωστόσο, αρνήθηκαν να παραδοθούν αμαχητί. Με τον Μήτογλου να δίνει λύσεις από την περιφέρεια, τον Όσμαν να αποτελεί σταθερή επιθετική απειλή και τον Ναν να παίρνει πρωτοβουλίες, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο παιχνίδι και έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή.

Για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν το ζητούμενο τώρα είναι ξεκάθαρο: μεγαλύτερη συνέπεια για σαράντα λεπτά και περισσότερες λύσεις από παίκτες που στο πρώτο παιχνίδι έμειναν χαμηλά. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε ένα από τα πιο άστοχα παιχνίδια της καριέρας του, ενώ η κατάσταση του Σλούκα εξακολουθεί να είναι αβέβαιη. Στο ΟΑΚΑ, όμως, η πίεση μετατρέπεται συχνά σε ενέργεια και ο Παναθηναϊκός ψάχνει την εμφάνιση που θα ισοφαρίσει τη σειρά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.70: Χέιζ-Ντέιβις Over 12.5 πόντοι & Λεσόρ Over 5.5 ριμπάουντ

Στην απέναντι πλευρά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην έδρα του αντιπάλου με στόχο να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν ξανά γιατί θεωρούνται η πιο σταθερή ομάδα της χρονιάς. Κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, επέβαλαν τον ρυθμό τους για μεγάλα διαστήματα και βρήκαν λύσεις από παίκτες που ξέρουν να εμφανίζονται στα μεγάλα παιχνίδια. Ο Φουρνιέ ήταν καθοριστικός στα κρίσιμα σημεία, ο Βεζένκοφ πρόσφερε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση, ενώ ο Μιλουτίνοφ έδωσε κυριαρχία κοντά στο καλάθι με το double-double που πέτυχε.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στο πρώτο παιχνίδι ήταν η μάχη της ρακέτας. Ο Ολυμπιακός πήρε σημαντικό προβάδισμα στα ριμπάουντ και αυτό είναι κάτι που ο Παναθηναϊκός καλείται να διορθώσει άμεσα αν θέλει να αλλάξει τις ισορροπίες της σειράς.

Ο Χέιζ-Ντέιβις δύσκολα θα μείνει ξανά τόσο χαμηλά επιθετικά μετά την άστοχη βραδιά του πρώτου τελικού, ενώ ο Λεσόρ αναμένεται να αναλάβει αυξημένο ρόλο στη μάχη των ριμπάουντ απέναντι στη δυνατή frontline των «ερυθρολεύκων».

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