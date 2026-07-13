Νικητής Μουντιάλ, πρώτος σκόρερ και όλες οι μακροχρόνιες αγορές της Elabet λίγο πριν τη σέντρα των ημιτελικών

Φτάσαμε λοιπόν στα ημιτελικά και πλέον οι επιλογές έχουν γίνει πολύ πιο συγκεκριμένες. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή απέχουν μόλις δύο νίκες από την κορυφή του κόσμου, με τις αποδόσεις στα μακροχρόνια να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η Elabet προσφέρει αμέτρητες ειδικές αγορές για όσους θέλουν να προβλέψουν όχι μόνο τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, αλλά και τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο;

Η Γαλλία παραμένει το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ σε απόδοση 2.60, όμως η μάχη μόνο τελειωμένη δεν είναι. Η Ισπανία και η Αγγλία ακολουθούν στο 4.33, ενώ η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή προσφέρεται στο 4.75 για να κάνει το back-to-back.

Ποιος θα κυριαρχήσει στις ατομικές διακρίσεις;

Η κούρσα του πρώτου σκόρερ παραμένει ανοιχτή, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκεται στην κορυφή των αποδόσεων (1.85) και τον Λιονέλ Μέσι να ακολουθεί στο 2.50. Για όσους αναζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις, ο Χάρι Κέιν βρίσκεται στο 11.00, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στο 20.00 και ο Ουσμάν Ντεμπελέ στο 45.00.

Αντίστοιχα, για τη Χρυσή Μπάλα (MVP), φαβορί είναι ο Εμπαπέ στο 2.50, με τον Μέσι στο 3.00 και τον Μπέλιγχαμ στο 5.00.

Οι πιο δημοφιλείς μακροχρόνιες αγορές

Νικητής Μουντιάλ

• Γαλλία 2.60

• Ισπανία 4.33

• Αγγλία 4.33

• Αργεντινή 4.75

Πρώτος Σκόρερ

• Κιλιάν Εμπαπέ 1.85

• Λιονέλ Μέσι 2.50

• Χάρι Κέιν 11.00

• Τζουντ Μπέλιγχαμ 20.00

Ζευγάρι Φιναλίστ

• Γαλλία & Αγγλία 2.80

• Αργεντινή & Γαλλία 3.30

• Αγγλία & Ισπανία 4.00

• Αργεντινή & Ισπανία 4.50

Νικητής & Πρώτος Σκόρερ

• Γαλλία & Κιλιάν Εμπαπέ 2.75

• Αργεντινή & Λιονέλ Μέσι 5.50

• Γαλλία & Λιονέλ Μέσι 6.40

• Ισπανία & Κιλιάν Εμπαπέ 8.00

Νικητής & Πρώτος σε Ασίστ

• Γαλλία & Μάικλ Ολίσε 2.65

• Ισπανία & Μάικλ Ολίσε 4.80

• Αγγλία & Μάικλ Ολίσε 4.75

• Αργεντινή & Μάικλ Ολίσε 5.30

Ακριβής Σειρά Κατάταξης

• Γαλλία 1η – Αγγλία 2η 4.50

• Γαλλία 1η – Αργεντινή 2η 5.00

• Ισπανία 1η – Αγγλία 2η 7.00

• Αγγλία 1η – Ισπανία 2η 8.00

Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα διαθέσιμα μακροχρόνια ειδικά. Από τον νικητή της διοργάνωσης μέχρι τον πρώτο σκόρερ, τον κορυφαίο δημιουργό, τον MVP, τον καλύτερο τερματοφύλακα, το ζευγάρι του τελικού και δεκάδες ακόμη ειδικές αγορές, η Elabet δίνει στους φίλους του ποδοσφαίρου τη δυνατότητα να ζήσουν κάθε εξέλιξη του Μουντιάλ με ακόμη περισσότερες επιλογές.

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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