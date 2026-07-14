Η Interwetten… πάει τελικό με 7.50!

Η κούπα (τους) περιμένει! Γαλλία – Ισπανία (Τρίτη 14/07, 22:00) και Αγγλία – Αργεντινή (Τετάρτη 15/07, 22:00) ρίχνονται το διήμερο στην μάχη για τα δύο εισιτήρια του μεγάλου τελικού του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Τρικολόρ φιλοδοξούν να βρεθούν στον τελικό για τρίτη διαδοχική διοργάνωση (και πέμπτη συνολικά), οι Φούριας Ρόχας για δεύτερη και πρώτη από το 2010, τα Τρία Λιοντάρια επίσης για δεύτερη, αλλά πρώτη από το… 1966 (!), ενώ η Αλμπισελέστε ψάχνει δεύτερο σερί τελικό (και έκτο συνολικά), με στόχο να υπερασπιστεί το στέμμα της.

H Interwetten παίζει… μουντιαλική μπάλα με απόδοση 7.50*, η οποία προκύπτει από παρολί με δύο επιλογές, όσα και τα εισιτήρια για το μεγάλο ραντεβού της Κυριακής (19/07, 22:00) στο Νιού Τζέρσεϊ. Αμφότερες οι επιλογές έχουν να κάνουν με τα γκολ: Οver 2.5 στο Γαλλία – Ισπανία και Over 3.5 στο Αγγλία – Αργεντινή.

Συναρπαστική μέχρι τέλους η μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» του πρώτου σκόρερ, με τον Κιλιάν Μπαπέ σε πρώτο πλάνο (1.70) και τον… ισόπαλο Λιονέλ Μέσι να ακολουθεί (2.50), ενώ μακριά βρίσκονται πλέον οι Άγγλοι Χάρι Κέιν (11.00) και Τζουντ Μπέλινγκχαμ (18.00), οι οποίοι έχουν από δύο γκολ λιγότερα σε σχέση με τον Γάλλο και τον Αργεντινό (έξι έναντι οκτώ).

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