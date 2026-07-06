Φάση των “16” με super έπαθλο* ανταμοιβής και 2026 Δώρα* στη Stoiximan!

Είτε ως φαβορί είτε ως outsiders, οι ομάδες που συνεχίζουν είναι 16 και τα διαθεσιμα εισιτήρια τα μισά. Από δω και πέρα, το ποδόσφαιρο αποκτά άλλη ουσία. Οι στοιχηματικές ευκαιρίες στη Stoiximan, είναι αμέτρητες! Βρίσκεις όποια σου κάνει!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στη φάση των “16” στη Stoiximan!

Τα νοκ-αουτ ξεκίνησαν με φοβερά ματς και δραματικά φινάλε! Τα ζευγάρια για τους “8” έχουν διαμορφωθεί και ήδη πολλά από τα “φαβορί” θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για την συνέχεια.

Το Βέλγιο, μετά από μία συγκλονιστική νίκη θα αντιμετωπίσει την δυναμική Αμερική. Η ευρωπαϊκή μάχη ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία έχει ήδη προκαλέσει τρομερή αγωνία στο ποιός θα επικρατήσει. Το φανταστικό Μαρόκο πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης απέναντι στον ικανότατο Καναδά και τώρα θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη Γαλλία, σε ένα “rematch” από τα ημιτελικά του 2022 όπου οι Γάλλοι είχαν κερδίσει με 2-0 μόνο που τώρα είναι για την πρόκριση, στα προημιτελικά!

Νορβηγία και Αγγλία θα περιμένουν και τα επόμενα ζευγάρια στη φάση των “8” αφού και οι δύο κατάφεραν να αποκλείσουν Βραζιλία και Μεξικό αντίστοιχα και να δείξουν πως δεν συμφωνούν με τα προγνωστικά!

Η Αργεντινή και η Αίγυπτος είναι έτοιμες να “χαρίσουν” στους λάτρεις του ποδοσφαίρου φοβερό θέαμα, όπου μόνο ο ένας έχει την δυνατότητα να το ζήσει και στη συνέχεια της διοργάνωσης. Και οι δύο ομάδες, θα κυνηγήσουν την συνέχεια στα προημιτελικά έχοντας κάποιους από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο για να το καταφέρουν! Την φάση των “16” κλείνει το ζευγάρι Ελβετία – Κολομβία όπου το στοιχηματικό ενδιαφέρον είναι υψηλό στο ματς, αφού και οι δύο ομάδες έχουν πείσει πως θα παλέψουν για την πρόκριση!

Ποιός θα συνεχίσει στην διοργάνωση και ποιός θα “γυρίσει σπίτι”; Στη Stoiximan, το στοιχηματικό ενδιαφέρον μεγαλώνει στις αναμετρήσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά!

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