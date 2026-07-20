Ευρωπαϊκά προκριματικά 2026-27: Οι αποδόσεις πρόκρισης των ελληνικών ομάδων στη Stoiximan!

Οι πέντε ελληνικοί εκπρόσωποι ξεκινούν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι για τη σεζόν 2026-27, με τις μακροχρόνιες αγορές πρόκρισης να αποκτούν σημαντικό στοιχηματικό ενδιαφέρον!

Η ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα βρεθεί στην playoff φάση του Champions League όπου και θα παλέψει για μια θέση στα “αστέρια” μετά από 7 χρόνια με την απόδοσή της για πρόκριση να είναι στο 1.43!

Στο 1.43 η ΑΕΚ να βρεθεί στους Ομίλους του Champions League!

Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Champions League με σκοπό να βρεθεί ξανά στην League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέχεν. Αυτό, πληρώνει με απόδοση 3.30.

Στο 3.30 ο Ολυμπιακός να βρεθεί στους Ομίλους του Champions League!

Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στον 2ο προκριματικό του Conference League κόντρα στην Πάκσι για να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στους ομίλους της διοργάνωσης!

Στο 2.25 ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στους Ομίλους του Conference League!

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί και εκείνος στον 2ο προκριματικό αλλά του Europa League, όπου αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου από την οποία θέλει να περάσει νικηφόρα και να καταφέρει να μπει στους ομίλους της διοργάνωσης με νέες προοπτικές μετά τις σημαντικές του μεταγραφές.

Στο 2.40 ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στους Ομίλους του Europa League!

Ο ΟΦΗ, Κυπελλούχος Ελλάδας για την περσινή σεζόν, κέρδισε το απευθείας εισιτήριο για τα play offs του Europa League και θέλει να γράψει την δική του ευρωπαϊκή ιστορία!

Στο 3.70 ο ΟΦΗ να βρεθεί στους Ομίλους του Europa League!

Οι νέες προσθήκες και των πέντε ομάδων τους δίνουν δυναμικές προοπτικές για να βρεθούν στους ομίλους των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα τα καταφέρουν; Στη Stoiximan, η πρόκριση των “Big 5” αποκτά σημαντικό στοιχηματικό ενδιαφέρον και οι αγορές για σένα είναι εδώ!

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