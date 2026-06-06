Έπαθλο* ανταμοιβής για τον αγώνα της Formula 1 στη Stoiximan!

Η Formula 1 επιστρέφει στους δρόμους του Μονακό, στην πιο εμβληματική και απαιτητική πίστα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού! Εκεί όπου τα λάθη δεν συγχωρούνται.

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Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι έρχεται με τέσσερις σερί νίκες και θέλει να κάνει ακόμα ένα βήμα προς τον τίτλο, όμως στο Μονακό τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Οι διεκδικητές της κορυφής γνωρίζουν ότι οι κατατακτήριες δοκιμές μπορούν να αποδειχθούν σχεδόν εξίσου σημαντικές με τον ίδιο τον αγώνα, σε μία πίστα όπου οι προσπεράσεις είναι σπάνιες και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να γράψει ιστορία!

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