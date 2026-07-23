bwin: Ντ. Κιέβου – ΠΑΟΚ & Πάκσι – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*!

Πρεμιέρα για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά προκριματικά. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δοκιμάζονται αμφότεροι εκτός έδρας κόντρα σε Ντινάμο Κιέβου και Πάκσι αντίστοιχα.

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Για το πρώτο βήμα

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά την εποχή Αλέσιο Λίσι στο Λούμπλιν της Πολωνίας και κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου, στο πρώτο μεταξύ τους μεταξύ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Την επόμενη Πέμπτη (30/07) η δεύτερη αναμέτρηση στη Τούμπα. Η ουκρανική ομάδα ξεκίνησε από τον 1ο προκριματικό και κόντρα στην Κλουζ, χωρίς όμως να σκοράρει. Η πρόκριση ήρθε στο δεύτερο ματς και μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Βιβτσαρένκο και Ποπόβ. Νέο ξεκίνημα και βήμα πρόκρισης ψάχνει ο ΠΑΟΚ, με τον Λίσι στον πάγκο του. Χατζηδιάκος, Άλι, Σανταμαρία και Ελοστούντο οι μεταγραφές που έκανε μέχρι τώρα ο «δικέφαλος». Αποχώρησαν Οζντόεφ, Γιακουμάκης, Σάνστες, Σάστρε και Ιβάνουσετς. Μόλις μία ήττα για τον ΠΑΟΚ στα έξι τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια του απέναντι σε ουκρανικές ομάδες (2 νίκες, 3 ισοπαλίες). Ποτέ όμως δεν πέτυχε δύο στη σειρά νίκες. Ενισχυμένη Απόδοση στο 4.50 στην bwin, νίκη ΠΑΟΚ και over 2,5 γκολ στον αγώνα.

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Ξεκινά με… πρέπει

Πρώτος επίσημος αγώνας για τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» να ξεκινά με το «πρέπει» της πρόκρισης. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Πακς, για να αντιμετωπίσουν την Πάκσι, στο πρώτο ματς του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League. Σε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια οι γηπεδούχοι, που πέρσι κατέκτησαν την 3η θέση του ουγγρικού πρωταθλήματος. Τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, για την Πάκσι στα φιλικά προετοιμασίας. Στο πιο πρόσφατο ηττήθηκε με 4-1 από την Αούστρια Βιέννης. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ντε Φράι, που ονομάστηκε και πρώτος αρχηγός της ομάδας, αλλά και τους Φαν Ντρόνχελεν, Τσάπρα, Κρίστιανσεν, Πένια, Καμαρά και Ράστοντερ. Τέσσερα φιλικά για τον Παναθηναϊκό με απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα, αυτή με 4-1 από τη Ραπίντ στη Βιέννη. Αναμέτρηση που αποτελεί και την πιο πρόσφατη για τους Αθηναίους. Νίκη Παναθηναϊκού με μηδέν παθητικό, το βρίσκουμε στο 3.10 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin.

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