bwin: Ισπανία – Αυστρία με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Τον τίτλο του φαβορί καλείται να επιβεβαιώσει η Ισπανία κόντρα στην Αυστρία. Η ομάδα που θα προκριθεί στους «16» διασταυρώνεται με τον νικητή του Πορτογαλία – Κροατία.

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Να αλλάξει mode

Η Ισπανία πήρε την 1η θέση στον όμιλό της με δύο νίκες (Σαουδική Αραβία 4-0 και Ουρουγάη 1-0) και μία ισοπαλία (0-0 με Πράσινο Ακρωτήριο). Όμως τώρα καλείται να αλλάξει mode και να ανεβάσει την απόδοσή της, θυμίζοντας την εικόνα της ομάδας που αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης! Η «φούρια ρόχα» έχει γνωρίσει τον αποκλεισμό στα δύο τελευταία νοκ άουτ σε Μουντιάλ. Αμφότερες στη φάση των «16» και στη διαδικασία των πέναλτι! Το 2018 από την Ρωσία και το 2022 από το Μαρόκο. Η τελευταία της νίκη σε νοκ άουτ αγώνα ήταν στον τελικό του 2010 απέναντι στην Ολλανδία (1-0). Ενισχυμένη Απόδοση στο 3.00 να κερδίσει η Ισπανία και τα δύο ημίχρονα.

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Πρεμιέρα στα… δύσκολα

Η Αυστρία πήρε την 2η θέση στον όμιλό της πίσω από την Αργεντινή και επικρατώντας στην ισοβαθμία της Αλγερίας. Η “Das Team” θα δώσει τον πρώτο της αγώνα σε νοκ άουτ φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, μετά το 1954! Έξι γκολ δέχτηκε στις αναμετρήσεις για τον όμιλο η Αυστρία. Για να βρούμε τον πρώτο Αυστριακό τερματοφύλακα, που διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε Μουντιάλ, θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στη διοργάνωση του 1982 και τον Φρίντριχ Κονσίλια. Από τότε, η Αυστρία μετρά 12 συνεχόμενα παιχνίδια στη διοργάνωση χωρίς clean sheet. Στην bwin να σημειώσει 3+ σουτ ο Μάρσελ Ζάμπιτσερ τιμάται στο 4.75 και σε Ενισχυμένη Απόδοση.

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