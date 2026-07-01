bwin: Ενισχυμένο Build A Bet* στο Βέλγιο – Σενεγάλη!

«Μάχη» ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη για μία θέση στους «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ΗΠΑ – Βοσνία.

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Να «σπάσει» το ταβάνι της

Το Βέλγιο δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το Μουντιάλ, έχοντας δύο ισοπαλίες με Αίγυπτο και Ιράν. Όμως στο τέλος το… έσωσε διαλύοντας 5-1 τη Νέα Ζηλανδία. Οι «κόκκινοι διάβολοι» δε δείχνουν να έχουν υψηλό «ταβάνι» και απόψε καλούνται να το ξεπεράσουν. Ειδικά για παίκτες σαν τους Ντε Μπρόινε, Λουκάκου και Κουρτουά, που συμπληρώνουν έναν κύκλο στην εθνική τους, χωρίς να έχουν πετύχει το κάτι παραπάνω. Από τους κορυφαίους παίκτες του Βελγίου μέχρι τώρα ο Λεάντρο Τροσάρ. Ο εξτρέμ της Άρσεναλ, έχει δημιουργήσει 13 ευκαιρίες στο φετινό τουρνουά, τις περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη στη φάση των ομίλων μετά τον Πιραλέμ Πιάνιτς το 2014 (επίσης 13). Στο τελευταίο ματς των ομίλων σημείωσε μάλιστα δύο γκολ. Να σκοράρει πρώτος απόψε ο Τροσάρ το βρίσκουμε σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin στο 10.50.

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Έχει ποιότητα

Αρκετά αμυντικά προβλήματα παρουσίασε στον όμιλο της η Σενεγάλη, που ωστόσο έχει παίκτες με ποιότητα και πείρα, ώστε και από τον ρόλο του αουτσάιντερ, να διεκδικήσει την πρόκρισή της. Δύο ήττες από Γαλλία και Νορβηγία (αμφότερες με τρία γκολ παθητικό), για τα «λιοντάρια της Τεράνγκα», που στο τέλος διέλυσαν 5-0 το Ιράκ, με την πρόκριση να έρχεται μέσω του μονοπατιού των καλύτερων τρίτων. Μία νίκη για τη Σενεγάλη σε νοκ άουτ αναμετρήσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου, αυτή το 2002 επί της Σουηδίας (2-1). Στα επόμενα δύο ηττήθηκε, χωρίς να σκοράρει από Τουρκία (1-0 στα προημιτελικά του 2002) και από Αγγλία (3-0 στους «16» του 2022). Να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαντιό Μανέ, τιμάται στο 4.80 και σε Ενισχυμένη Απόδοση.

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