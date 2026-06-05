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bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός!

bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός!

Τελικοί Ελληνικού Πρωταθλήματος μέρος δεύτερο, με τον Παναθηναϊκό να θέλει στην έδρα του να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1, κόντρα στον Ολυμπιακό, που έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

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Να το φέρει στα… ίσια
Ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε να χάνει ακόμα και με διαφορά 17 πόντων στο πρώτο ντέρμπι της σειράς των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό, «επέστρεψε», έφτασε στο -2, όμως εν τέλει είδε τους Πειραιώτες να επικρατούν ξανά. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε βελτιωμένη στο επιθετικό σκέλος, προσπάθησε για το… comeback και το break, στο Game 1, ωστόσο στην τελική ευθεία δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε (82-76). Κορυφαίοι σκόρερ για το «τριφύλλι» ο Τσέντι Όσμαν (23π.) και ο Κέντρικ Ναν (20π.). Καταλυτική η παρουσία του Ντίνου Μήτογλου, στην προσπάθεια για το «διπλό», με τον διεθνή φόργουορντ να σκοράρει 14 πόντους, με 4/6 τρίποντα. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Κώστα Σλούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ερωτηματικό η παρουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής στον 1ο τελικό. Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση να σκοράρει ο Ναν 25 ή περισσότερους πόντους, τιμάται στο 4.00.

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Ν’ «αγκαλιάσει» την κούπα
Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ντέρμπι στο κατάμεστο ΣΕΦ έκανε το βήμα τίτλου, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν κάτω από τις δύο ρακέτες, έχοντας 16 επιθετικά και 31 αμυντικά ριμπάουντ, έναντι 23 (5 επιθετικά – 18 αμυντικά) του Παναθηναϊκού! Εντυπωσιακός ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κατέγραψε double-double με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ (4 επιθετικά) στα 29:10, που βρέθηκε εντός παρκέ. Καθοριστικός στα κρίσιμα ο Εβάν Φουρνιέ (20π.). Ακόμα ένα «μεγάλο» ματς για τον Σάσα Βεζένκοφ (16π.). Βοήθησε τον Μιλουτίνοφ να πάρει πολύτιμες ανάσες ο Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς σε 09:46 είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ κι 1 κλέψιμο. Αμφίβολη η συμμετοχή του τραυματία Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκτός αποστολής έμειναν στον 1ο τελικό οι Νιλικινά και Χολ. Εκτός λίστας ξένων ο Μόρις. Ενισχυμένη Απόδοση στο 2.10 στην bwin, να σημειώσει ο Ολυμπιακός, τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα.

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