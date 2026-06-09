Αργεντινή – Ισλανδία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει στο «Jordan-Hare Stadium» στο Όμπερν της Αλαμπάμα την Ισλανδία στο παιχνίδι που αποτελεί την πρόβα τζενεράλε της εν ενεργεία πρωταθλήτριας κόσμου, λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης στην οποία θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το στέμμα της.

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Με 12 νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, η Αργεντινή τερμάτισε 1η στον όμιλο της Λατινικής Αμερικής. Μετράει έξι σερί νίκες σε ισάριθμα φιλικά, με τελευταία αυτήν που σημείωσε τα ξημερώματα της Κυριακής επί της Ονδούρας με 2-0. Ο επιθετικός της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 37’, ενώ το 2-0 σημείωσε στο 54’ ο φορ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεόνε.

Η Ισλανδία έδωσε το 2018 το παρών για 1η και μοναδική φορά στην ιστορία της σε Μουντιάλ. Στα προκριματικά του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου έμεινε 3η στον 4ο όμιλο, πίσω από τη Γαλλία και την Ουκρανία, ενώ προσπέρασε μόνο το Αζερμπαϊτζάν. Την περασμένη εβδομάδα, στο πρώτο καλοκαιρινό φιλικό, ηττήθηκε με 1-0 από την Ιαπωνία στο Τόκιο. Έτσι, συμπλήρωσε πέντε αγώνες από την τελευταία της νίκη, τη μοναδική που σημείωσε σε 9 ματς, φιλικά και επίσημα.

Ο άσος της Αργεντινής τοποθετείται στο 1.19**, ενώ το διπλό της Ισλανδίας παρέχεται στο 18.50** στην πλατφόρμα της Betsson. Στα τρία από τα έξι νικηφόρα παιχνίδια της Αργεντινής μετά τον Οκτώβριο μπήκαν από τρία γκολ και πάνω, ενώ στα υπόλοιπα τρία σημειώθηκαν λίγα γκολ. Τώρα, το Over 2,5 το βρίσκουμε στο 1.83**, ενώ το Under προσφέρεται στο 1.95**. Παράλληλα, το Over 0,5 στα συνολικά γκολ της Ισλανδίας είναι στο 2.15**, ενώ το Under 0,5 τοποθετείται στο 1.70***.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς που διεξάγεται στην Αλαμπάμα, το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 ανεβαίνει στο 3.30** από 3.10, την ώρα που το Over 11.5 σουτ στην εστία πάει στο 3.35** από 3.12.

Παράλληλα, το να είναι ο 1ος σκόρερ ο L. Martinez προσφέρεται στο 4.05** από 3.70, ενώ το Over 2.5 σουτ στην εστία από πλευράς Thiago Almada πάει στο 3.65** με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκη Αργεντινής και Over 3.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.00** από 2.40.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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