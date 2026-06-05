1.000.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* από τη Stoiximan!

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έρχεται και μαζί του επιστρέφει το πιο συναρπαστικό παιχνίδι προβλέψεων! Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, κάθε αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε τεράστια έπαθλα*, αρκεί να αποδείξεις ότι τα Seri, δεν σπάνε!

1.000.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*, με το Seri της Stoiximan!

Το απόλυτο έπαθλο* περιμένει τον παίκτη που θα μετατρέψει το “αδύνατον σε δυνατόν” και θα ολοκληρώσει το τουρνουά με 28/28 σωστές προβλέψεις, κερδίζοντας 1.000.000€ σε μετρητά! Παράλληλα, το ειδικό Leaderboard μοιράζει 315.000€ σε μετρητά και πολλά ακόμη έπαθλα*, με τον πρώτο της κατάταξης να κερδίζει 30.000€, ενώ χιλιάδες ακόμη παίκτες θα βρεθούν στις θέσεις των επάθλων*!

Οι αποδόσεις για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Αρκούν αυτά τα Δώρα* για τη Stoiximan; Δεν αρκούν! Η δράση δεν σταματά στις προβλέψεις. Ολοκλήρωσε ειδικές αποστολές και διεκδίκησε επιπλέον έπαθλα*! 50 συνολικές νίκες, 6 σωστές προβλέψεις ή και 5 συνεχόμενες λανθασμένες απαντήσεις, και ξεκλειδώνουν “ειδικά’ Δώρα* για κάθε challenge που ολοκληρώνεις!

1.000.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν*, με το Seri της Stoiximan!

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