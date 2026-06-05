1.000.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* από τη Stoiximan!

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Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έρχεται και μαζί του επιστρέφει το πιο συναρπαστικό παιχνίδι προβλέψεων! Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, κάθε αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε τεράστια έπαθλα*, αρκεί να αποδείξεις ότι τα Seri, δεν σπάνε!

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