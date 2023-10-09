ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Φάση των 32 στο Κύπελλο Τσεχίας. Το παιχνίδι είναι μονό και νοκ-άουτ. Αν λήξει ισόπαλο, ακολουθεί παράταση και μετά πέναλτι.
|Εταιρία
|1
|X
|2
|U 2.5
|O 2.5
|GG
|NG
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Φάση των 32 στο Κύπελλο Τσεχίας. Το παιχνίδι είναι μονό και νοκ-άουτ. Αν λήξει ισόπαλο, ακολουθεί παράταση και μετά πέναλτι.
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|Β
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|ΣΚΟΡ
|ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
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|ΚΑΤΑ
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|1ος ΣΚΟΡΕΡ
|ΠΑΙΚΤΗΣ
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