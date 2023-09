* Α’ γύρος (13/5): Σάρπσμποργκ – Μπραν 2-1.

* Ρεκόρ 6-1-2 στα εννιά τελευταία μεταξύ τους στο Μπέργκεν για το πρωτάθλημα.

* Έξι «2-3 γκολ» στα επτά πιο πρόσφατα με γηπεδούχο την Μπραν σε επίπεδο πρωταθλήματος.

* Πέντε goal/goal & over 2,5 στα επτά τελευταία εντός έδρας της Μπραν.

* Έντεκα σερί over 2,5 εκτός έδρας, σε όλες τις διοργανώσεις, για τη Σάρπσμποργκ. Τα πέντε από τα έξι τελευταία ήταν goal/goal & over 3,5. Τα τέσσερα, goal/goal & over 5,5!