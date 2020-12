Από το 7.35 της Μπέρνλι στο 6.70 της Στουτγάρδης – Μέσος όρος απόδοσης 3.80 (Video)!

Το μεσοβδόμαδο κουπόνι θυμίζει ένα μικρό Σαββατοκύριακο, με εμβόλιμες αγωνιστικές σχεδόν σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ενδιαφέρον έχει να δούμε αν θα επιστρέψουν και τα… φυσιολογικά αποτελέσματα, καθώς το περασμένο Σ/Κ έγινε «χαμός», όπως θα δείτε και παρακάτω.



Πρέμιερ Λιγκ

📈 Από τα 10 παιχνίδια της αγωνιστικής, τα 4 ήταν over και τα 6 under. Είχαμε 4 goal/goal και 6 no goal.

📈 Εμφανίστηκε μόλις μία απόδοση κάτω του 2.00 (Σαουθάμπτον – Σέφιλντ Γιουν. 3-0, ο άσος 1.65).

📈 Μέσος όρος απόδοσης: 3.80

Τα 5 καλύτερα γκολ της αγωνιστικής





Α’ Γερμανίας

📈 Σε 9 ματς, είχαμε 4 over και 6 under, με 6 goal/goal και 4 no goal.

📈 Τρία σημεία εμφανίστηκαν κάτω του 2.00 (Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ 4-1 στο 1.75, Φράιμπουργκ – Μπίλεφελντ 2-0 στο 1.78 και Λειψία – Βέρντερ 2-0 στο 1.35).

📈 Μέσος όρος απόδοσης: 3.34

Τα 5 καλύτερα γκολ της αγωνιστικής





Α’ Ιταλίας

📈 Σε 10 ματς της αγωνιστικής, εμφανίστηκαν 9 over και 1 under, 8 goal/goal και 2 no goal.

📈 Μέσος όρος απόδοσης: 2.47

Τα 5 καλύτερα γκολ της αγωνιστικής



Α’ Ισπανίας

📈 Από τα 10 ματς, τα 3 ήταν over και τα 7 under, με 4 goal/goal και 6 no goal.

📈 Δύο σημεία εμφανίστηκαν κάτω του 2.00 (Θέλτα – Κάντιθ 4-0 στο 1.69, Μπαρτσελόνα – Λεβάντε 1-0 στο 1.26).

📈 Μέσος όρος απόδοσης: 2.46

Τα 5 καλύτερα γκολ της αγωνιστικής

Α’ Γαλλίας

📈 Από τα 10 ματς, τα 6 ήταν over και τα 4 under, είχαμε επίσης 6 goal/goal και 4 no goal.

📈 Εμφανίστηκαν μόλις δύο αποδόσεις κάτω του 2.00 (Λοράν – Νιμ 3-0 στο 1.98 και Λιλ – Μπορντό 2-1 στο 1.62).

📈 Μέσος όρος απόδοσης: 3.05

Τα 5 καλύτερα γκολ της αγωνιστικής





Ελλάδα

📈 Σε 7 ματς είχαμε 5 under και 2 over, 1 goal/goal και 6 no goal.

📈 Τρία σημεία εμφανίστηκαν κάτω του 2.00 (Απόλλων – ΑΕΚ 3-4 στο 1.40, Λαμία – Ολυμπιακός 0-6 στο 1.27 και Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0 στο 1.67).

📈 Μέσος όρος απόδοσης: 2.43