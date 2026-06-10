Βραδιές Μουντιάλ με Show me the money

Τέτοιες μέρες το 1987, το «Final Countdown» των Europe ήταν το μεγαλύτερο σουξέ εκείνου του καλοκαιριού, τουλάχιστον στην Ελλάδα λόγω Ευρωμπάσκετ. Τελική αντίστροφη μέτρηση, η μετάφραση για τους μη γνωρίζοντες την αγγλική…

Όπως αυτή που λαμβάνει τέλος με την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, που μετρούσαμε τις μέρες για την έναρξη της κορυφαίας γιορτής του ποδοσφαίρου.

Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, που για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα έχει 12 ομίλους, 48 ομάδες, 104 συνολικά παιχνίδια και διάρκεια πάνω από έναν μήνα…

Κι επειδή Μουντιάλ χωρίς στοίχημα δεν… παίζει, η Kingbetmedia, ο κορυφαίος στοιχηματικός όμιλος ΜΜΕ της Ελλάδας, δεν θα μπορούσε να σας αφήσει μόνους…

Κάθε βράδυ, λοιπόν, μέχρι και τον τελικό της 19ης Ιουλίου, αρχής γενομένης από το εναρκτήριο ματς, Μεξικό – Νότια Αφρική, την Πέμπτη στις 22:00, ο Θανάσης Κυλώνης, ο Πάνος Γαρίδης και ο Μηνάς Βέργης θα σας κρατάνε συντροφιά για 2 ώρες με ζωντανές εκπομπές στο YouTube κανάλι της Kingbet. «Show me the money», ο τίτλος αυτών, με την υποστήριξη του Pamestoixima.gr.

Live επιλογές, σχολιασμός των αγώνων που προηγήθηκαν, προτάσεις και ειδήσεις για όσους ακολουθούν και φυσικά όλα αυτά με τη δική σας συμμετοχή μέσω Chat.

Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε μαζί το Μουντιάλ. Πρώτο μας ραντεβού, το βράδυ της Πέμπτης 11/6 στις 22:00, στο YouTube της Kingbet…