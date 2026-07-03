Τι πραγματικά συμβαίνει με τον Γουόκαπ στον Ολυμπιακό;

Ίσως υπήρξε λίγο καπνός, αλλά… φωτιά δεν υπάρχει στην υπόθεση Γουόκαπ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού δημιούργησε λίγο σούσουρο με τις πρόσφατες δηλώσεις του περί σεβασμού, εκτίμησης και ανταμοιβής, ωστόσο το πλάνο δεν αλλάζει ούτε από εκείνον, ούτε από τους «ερυθρόλευκους».

Σύντομα, οι δύο πλευρές αναμένεται να κάτσουν στο τραπέζι με σκοπό να διευθετήσουν το ζήτημα της επέκτασης της συνεργασίας τους, σε μια διαδικασία που δείχνει οριακά διαδικαστική.

Άλλωστε, είναι γνωστή η κοινή επιθυμία τους να συνεχίσουν μαζί, με τον Γουόκαπ, μάλιστα, να ζητά να έχει και μειωμένο χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να ανεβάσει την ποιότητα αυτού.

Ουδείς στον Ολυμπιακό περίμενε αυτές τις δηλώσεις, ήταν σαφές πως η ομάδα υπολόγιζε και υπολογίζει τον 33χρονο, όμως παρά τη σχετική… έκπληξη, δεν φαίνεται πως θα υπάρξει πρόβλημα στις συζητήσεις.