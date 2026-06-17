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Stoiximan: Η στιγμή είναι μόνο FIFA World Cup 2026

Stoiximan: Η στιγμή είναι μόνο FIFA World Cup 2026

Για σαράντα ημέρες, η προσοχή του κόσμου στρέφεται στα γήπεδα των Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ. Το FIFA World Cup 2026™ συγκεντρώνει ξανά το ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων ανθρώπων, μετατρέποντας κάθε αγωνιστική ημέρα σε θέμα συζήτησης, κάθε αποτέλεσμα σε είδηση και κάθε στιγμή σε αφορμή για κοινές εμπειρίες.

Σε αυτό το narrative βασίζεται η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Stoiximan, η οποία αποτυπώνει με χιούμορ και αναγνωρίσιμες καταστάσεις το πώς η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου καταφέρνει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κοινού, αφήνοντας οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω της σε δεύτερο πλάνο.

Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι καθημερινοί άνθρωποι, που παρατηρούν πως το ενδιαφέρον όλων γύρω τους στρέφεται αποκλειστικά στη διοργάνωση. Όσο όμως οι αγώνες εξελίσσονται και ο παγκόσμιος ποδοσφαιρικός παλμός γίνεται ολοένα και πιο έντονος, καταλήγουν και οι ίδιοι να ενθουσιάζονται και να γίνονται μέρος της εμπειρίας.

Η δημιουργική ιδέα συνδέεται με τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Stoiximan «Η στιγμή σου ανήκει» και εξερευνά μια σειρά από καταστάσεις για τις οποίες, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο, δεν είναι η στιγμή τους. Γιατί όταν διεξάγεται το FIFA World Cup 2026™, υπάρχει ένα γεγονός που κυριαρχεί στις συζητήσεις, στις παρέες, στα σπίτια και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Ο Αντώνης Πολυχρόνης, Head of Marketing & Communications της Stoiximan, δήλωσε: «Ως Επίσημος Υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026™ για την Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Η νέα μας καμπάνια αναδεικνύει τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο η διοργάνωση γίνεται μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων, δημιουργώντας στιγμές που συζητούνται, μοιράζονται και μένουν αξέχαστες. Μέσα από μια προσέγγιση με χιούμορ και αμεσότητα, αποτυπώνουμε το πώς ένα αθλητικό γεγονός μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ολόκληρου του πλανήτη».

Με κεντρικό μήνυμα «Η στιγμή είναι μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο – FIFA World Cup 2026™», η Stoiximan παρουσιάζει μια καμπάνια που αναδεικνύει τη θέση που κατέχει το FIFA World Cup 2026™ στη σύγχρονη ποδοσφαιρική κουλτούρα, μέσα από ιστορίες που συνδυάζουν χιούμορ, αναγνωρίσιμες συμπεριφορές και στιγμές που όλοι έχουμε ζήσει ή παρατηρήσει.

Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση, digital περιβάλλον και social media, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου κατά την οποία το ποδόσφαιρο βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

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