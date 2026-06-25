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Pride of a Nation – Ίντερ: Ο Βιέρι συναντά τους Σούτσιτς, Ντάμφρις και Ντε Φράι ενόψει και μιλούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Pride of a Nation – Ίντερ: Ο Βιέρι συναντά τους Σούτσιτς, Ντάμφρις και Ντε Φράι ενόψει και μιλούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Η σειρά Pride of a Nation φέρνει στο προσκήνιο διεθνείς ποδοσφαιριστές κορυφαίων συλλόγων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μιλήσουν για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και το τι σημαίνει να εκπροσωπούν την πατρίδα τους στη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος.

Στο επεισόδιο με την Ίντερ, οι Πέταρ Σούτσιτς, Ντένζελ Ντάμφρις και Στέφαν ντε Φράι συναντούν τον θρύλο των «Νερατζούρι» και της Εθνικής Ιταλίας, Κριστιάν Βιέρι, σε μια ξεχωριστή συζήτηση γύρω από την περηφάνια της εκπροσώπησης της πατρίδας τους, τις προσδοκίες τους από το Μουντιάλ και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές μοιράζονται ιστορίες από τις εθνικές τους ομάδες, θυμούνται σημαντικές στιγμές της καριέρας τους και μιλούν για το ιδιαίτερο βάρος που συνοδεύει τη συμμετοχή σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παράλληλα, αναλύουν τις πιθανότητες των χωρών τους, σχολιάζουν τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης και συζητούν για ποδοσφαιριστές που μπορούν να καθορίσουν την πορεία ενός τουρνουά, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Νεϊμάρ και ο Λούκα Μόντριτς.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες, ποδοσφαιρικές αναλύσεις και στιγμές χιούμορ, η συζήτηση αναδεικνύει τις διαφορετικές διαδρομές που οδηγούν έναν ποδοσφαιριστή στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά και το κοινό συναίσθημα που μοιράζονται όλοι όσοι έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν με το εθνόσημο στο στήθος.

Το Pride of a Nation προσφέρει μια μοναδική ματιά στις σκέψεις και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών γύρω από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του κόσμου, φωτίζοντας την ανθρώπινη πλευρά του παιχνιδιού και τη βαθιά σύνδεση που έχουν οι ποδοσφαιριστές με τις χώρες που εκπροσωπούν.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το βίντεο εδώ:

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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