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Out-of-the-Box Stories, η νέα εκπομπή του Pamestoixima.gr για το Παγκόσμιο (vids)

Out-of-the-Box Stories, η νέα εκπομπή του Pamestoixima.gr για το Παγκόσμιο (vids)

Το Out-of-the-Box Stories ήρθε στο Pamestoixima.gr με μοναδικές, ποδοσφαιρικές ιστορίες για το Παγκόσμιο 2026!

Σε κάθε επεισόδιο της σειράς “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Madney ανοίγουν συλλεκτικές κάρτες Panini, ξετυλίγοντας όχι μόνο φακελάκια αλλά και ιστορίες. Μαζί με έναν ξεχωριστό καλεσμένο κάθε φορά, θυμούνται εμβληματικές στιγμές του ποδοσφαίρου και σχολιάζουν όλα όσα αναμένεται να δούμε στοη φετινή καλοκαιρινή διοργάνωση.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο πρωταθλητής Ευρώπης, Κώστας Κατσουράνης, γυρίζει τον χρόνο πίσω στο Παγκόσμιο του 2014 και μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από την πορεία της Εθνικής, όπως δεν τις έχουμε ξανακούσει, ενώ στο δεύτερο, στην παρέα έρχεται η επίσημη «φωνή» της Panini στην Ελλάδα, Γιώργος Θαναηλάκης.

Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, τις ιστορίες πίσω από τις στιγμές και τη μαγεία των συλλεκτικών καρτών, αυτή η εκπομπή είναι για σένα.
Out of the Box Stories. Γιατί κάθε κάρτα, κρύβει μια ιστορία!

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