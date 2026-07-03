Όλη η αλήθεια για το μέλλον του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό!

Στην εποχή των social media, οι… σπίθες είναι πολλές. Και ακόμη μια τέτοια πήρε μεγάλη έκταση στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες.

Ο λόγος για το περίφημο follow του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Instagram του Παναθηναϊκού. Φωτιά από τη σπίθα, πάντως, δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε χρονιά MVP με τον Ολυμπιακό και βρίσκεται στην καλύτερη φάση της σχέσης του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Προφανώς, δεν θα ήθελε τώρα να τα… πετάξει όλα στα σκουπίδια. Και το follow που προκάλεσε ντόρο δεν είναι καν κάτι καινούριο.

Ο Ντόρσεϊ ακολουθεί τον Παναθηναϊκό από παλιά, από τον καιρό που αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε.

Καμία σύνδεση με ενδεχόμενη μετακίνησή του στο «τριφύλλι», λοιπόν, αφού, ούτως ή άλλως είναι έτοιμος να υπογράψει νέο, πολυετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και να… δέσει στο λιμάνι.