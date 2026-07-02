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Ντόντα Χολ: «Η ζωή είναι πολύ σύντομη – Στον Ολυμπιακό νιώθεις μια ενέργεια που σε απογειώνει» (vid)

Ντόντα Χολ: «Η ζωή είναι πολύ σύντομη – Στον Ολυμπιακό νιώθεις μια ενέργεια που σε απογειώνει» (vid)

Ο Ντόντα Χολ φιλοξενήθηκε στο Euro Insiders powered by Betsson και μίλησε για τη φιλοσοφία ζωής του, την καθημερινότητά του, αλλά και τον ερχομό του στον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός σέντερ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή, στην ιδιαίτερη προσωπικότητά του, αλλά και στην ξεχωριστή ατμόσφαιρα που συναντά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στη διάρκεια της συζήτησης, εξήγησε γιατί επιλέγει να αντιμετωπίζει τα πάντα με χαμόγελο, αποκαλύπτοντας πως αυτή είναι η στάση ζωής που τον εκφράζει περισσότερο.

«Για να είμαι ειλικρινής, έχω πολλά να πω, γιατί έχω περάσει πολλά και έχω δει πολλά. Όπως λέω συνέχεια στον κόσμο, η ζωή είναι πολύ σύντομη. Απλά ζω τη ζωή μου έτσι. Συνήθως δεν θυμώνω για τίποτα. Είμαι πολύ χαλαρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με το γνωστό του χιούμορ, ο Χολ αποκάλυψε και μια άγνωστη πλευρά της καθημερινότητάς του πριν από τους αγώνες, παραδεχόμενος πως δεν ακολουθεί την κλασική ρουτίνα προθέρμανσης.

«Ακόμα και σήμερα δεν κάνω προθέρμανση. Είμαι στα αποδυτήρια και συνήθως παίζω μπιλιάρδο στο κινητό μου. Σοβαρά, στο ορκίζομαι», είπε γελώντας.

Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε επίσης για τον ερχομό του στον Ολυμπιακό και τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της ομάδας, συγκρίνοντάς την με όσα είχε ζήσει στα χρόνια του στο κολεγιακό μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ναι, σίγουρα. Η ενέργεια που νιώθεις εδώ μέσα σου δίνει ώθηση. Εγώ ή κάποιος σαν τον Μιλουτίνοφ ή τον Τάισον θα κάνουμε κάτι τρελό και κυριολεκτικά ολόκληρο το στάδιο θα τρελαθεί. Είμαι ένας από αυτούς τους τύπους, 1.000%», τόνισε, περιγράφοντας το πάθος που επικρατεί στο ΣΕΦ.

Μια συνέντευξη γεμάτη αυθορμητισμό, χιούμορ και ειλικρίνεια, μέσα από την οποία ο Ντόντα Χολ μίλησε για τη φιλοσοφία ζωής του, τις καθημερινές του συνήθειες και τα πρώτα του βιώματα ως παίκτης του Ολυμπιακού.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Ντόντα Χολ στο Euro Insiders powered by Betsson.

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