Ισπανία – Αυστρία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ισπανία αντιμετωπίζει στο Λος Άντζελες την Αυστρία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «32» του Μουντιάλ. H ομάδα που θα περάσει στους «16» θα παίξει με τη νικήτρια του Πορτογαλία – Κροατία. Η Ισπανία μετράει 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες με αντίπαλο την Αυστρία (43-22 γκολ).

Η ομάδα του Λουις Ντε Λα Φουέντε τερμάτισε στην πρώτη θέση του 8ου ομίλου. Άρχισε με ισοπαλία 0-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι. Στη συνέχεια διέλυσε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία και έκλεισε με νίκη 1-0 επί της Ουρουγουάης.

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Η Αυστρία, από την άλλη, τερμάτισε στη 2η θέση του 10ου γκρουπ. Μπήκε στο τουρνουά με νίκη 3-1 επί της Ιορδανίας. Στη συνέχεια έχασε με 2-0 από την Αργεντινή και στην τελευταία αγωνιστική έφερε 3-3 με την Αλγερία.

Ο άσος της Ισπανίας προσφέρεται στο 1.35** και το διπλό της Αυστρίας ανέρχεται στο 11.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.25** βλέπουμε το G/G, στο 1.62** το N/G, την ώρα που το Over 2.5 γκολ βρίσκεται στο 1.85** και το Under 2.5 στο 1.98**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις όπως πάντα και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «SoFi Stadium», το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο το βλέπουμε στο 2.85**, το Over 5.5 κόρνερ στο ίδιο διάστημα πάει στο 3.60**, ενώ το να είναι ο πρώτος σκόρερ ο Mikel Oyarzabal ανεβαίνει στο 4.05**. Παράλληλα, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Lamine Yamal εντοπίζεται στο 3.20**, το Over 9.5 σουτ στην εστία εμφανίζεται στο 3.20**, ενώ το ακριβές σκορ 1-0 φτάνει στο 6.65**. Με Σούπερ Ενίσχυση, το combo νίκη Ισπανίας και G/G εκτοξεύεται στο 4.50** από 3.55 στην πλατφόρμα της Betsson.

Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Λούκα Μόντριτς

Στο Τορόντο, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Κροατία, σε ένα ματς όπου θα τεθούν αντιμέτωποι οι 40άρηδες Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς. Οι Ίβηρες έφτασαν τα 8 διαδοχικά ματς χωρίς ήττα (5 νίκες), ενώ οι Κροάτες μετρούν 3 νίκες στους 4 τελευταίους αγώνες τους.

Η νίκη της Πορτογαλίας προσφέρεται στο 1.82** και αυτή της Κροατίας στο 4.95**. Στο 2.10** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ, ενώ το αντίστοιχο Under τοποθετείται στο 1.75**. Αναφορικά με το G/G, το οποίο εμφανίστηκε στους 6 πιο πρόσφατους μεταξύ τους αγώνες, δίνεται στο 1.95**, ενώ το N/G πάει στο 1.82**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.00**, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Christiano Ronaldo πάει στο 3.50**, ενώ το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο δίνεται στο 3.20** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις. Επιπλέον, το να προκριθεί η Κροατία ανέρχεται στο 3.25**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Andrej Kramaric δίνεται στο 4.05**, το Over 0.5 ασίστ από τον Bruno Fernandes εμφανίζεται στο 2.95**, ενώ ο συνδυασμός νίκη Πορτογαλίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.85** με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson.

Διαδοχικά Over για την Αλγερία

Στο 13ο χρονικά παιχνίδια της φάσης των «32», η Ελβετία συναντά στο Βανκούβερ την Αλγερία. Αήττητη εδώ και 6 ματς η Ελβετία (3 νίκες), από τέσσερα Over 2,5 γκολ έρχεται η ομάδα από τη Βόρεια Αφρική.

Στο 2.10** η νίκη της Ελβετίας, στο 4.00** αυτή της Αλγερίας στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ εμφανίζεται στο 2.18** και το Under 2.5 στο 1.70**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 0.5 ασίστ από τον Ruben Vargas πάει στο 3.40**, το να νικήσει ένα ημίχρονο η Αλγερία ανεβαίνει στο 2.60**, ενώ το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανέρχεται στο 3.30**. Ακόμη, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Riyad Mahrez δίνεται στο 4.30**, το Over 11.5 σουτ στην εστία πάει στο 4.20**, ενώ το ακριβές σκορ 1-1 φτάνει στο 6.65** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson. Με τη Σούπερ Ενίσχυση, το να σκοράρει ο Breel Embolo εκτοξεύεται στο 3.35** από 2.65.

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