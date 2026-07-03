Η Betsson Silver Sponsor στο Sports & Tourism Summit 2026

Ως Silver Sponsor συμμετείχε η Betsson στο πρώτο Sports & Tourism Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στο Christmas Theater, συμβάλλοντας σε έναν νέο θεσμό διαλόγου γύρω από τον ρόλο του αθλητισμού και του τουρισμού στην κοινωνική ανάπτυξη. Το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους της Πολιτείας, του αθλητισμού και της επιχειρηματικής κοινότητας, με κεντρικό άξονα τη σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνική πρόοδο.

Μεταξύ των πολιτικών εκπροσώπων που συμμετείχαν ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό, στον οποίο ανέφερε ότι η άθληση αποτελεί το καλύτερο φάρμακο όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή.

Η Betsson συμμετείχε στο πάνελ «Αθλητική Ακεραιότητα – Καθαρό Παιχνίδι: Χειραγώγηση αγώνων & κοινωνικός ρόλος των στοιχηματικών εταιρειών», με τον Managing Director της Betsson Greece, Θάνος Μαρίνο, να τονίζει την ανάγκη για μια ισχυρά ρυθμισμένη και δίκαιη αγορά στοιχηματισμού, που προστατεύει τους παίκτες και ενισχύει τον αθλητισμό.

Ο κ. Μαρίνος υπογράμμισε ότι οι αδειοδοτημένες εταιρείες λειτουργούν υπό αυστηρό πλαίσιο εποπτείας, επενδύουν σε υπεύθυνο παιχνίδι και φορολογία και εφαρμόζουν μηχανισμούς προστασίας των καταναλωτών, σε αντίθεση με τις παράνομες πλατφόρμες που δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και αυξημένου κινδύνου.

Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο των αθλητικών χορηγιών, σημειώνοντας ότι μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη συλλόγων, ακαδημιών και υποδομών, όταν εφαρμόζονται με διαφάνεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη για το «παν μέτρον άριστον» στη διαφήμιση και την επικοινωνία του κλάδου, με σεβασμό στην κοινωνία και την προστασία των ανηλίκων.

Τη σημασία της υπεύθυνης στήριξης του αθλητισμού ανέδειξαν οι διεθνείς αθλήτριες Εύα Χαντάβα, αθλήτρια βόλεϊ Πανιωνίου Betsson και Μαργαρίτα Πλευρίτου, αθλήτρια πόλο, επισημαίνοντας ότι οι χορηγίες συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των ακαδημιών, των υποδομών και των ίδιων των αθλητριών, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των αθλημάτων.

Η Ολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Ασημάκη υπογράμμισε ότι ο αθλητισμός αποτελεί φορέα αξιών και ότι φαινόμενα βίας, κακοποίησης και εκφοβισμού δεν έχουν θέση ούτε στον αθλητισμό ούτε στην κοινωνία. Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου ανέδειξε τις ψυχολογικές επιπτώσεις του bullying στα παιδιά, τονίζοντας τη σημασία σαφών ρόλων μεταξύ γονέων και προπονητών για την υγιή ανάπτυξη των νεαρών αθλητών.

Η παρουσία της Betsson αναδείχθηκε και στο πάνελ «Ο αθλητισμός ως επιχειρηματική άσκηση», όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των ομάδων που η εταιρεία στηρίζει ενεργά:

• Πάνος Βασιλάρας, Πρόεδρος της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson

• Στάθης Νικολούζος, Πρόεδρος του ΤΑΠ Βόλεϊ Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson

• Βύρων Αντωνιάδης, COO της ΚΑΕ Άρης Betsson

Οι τοποθετήσεις τους ανέδειξαν τις προκλήσεις της σύγχρονης διοίκησης αθλητικών οργανισμών και τη σημασία των στρατηγικών συνεργασιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Η Betsson επενδύει σταθερά στον ελληνικό αθλητισμό μέσω συνεργασιών με ιστορικούς συλλόγους όπως η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson, η ΚΑΕ Άρης Betsson και ο Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson, στηρίζοντας την αγωνιστική εξέλιξη, τις ακαδημίες και την ενίσχυση της σχέσης των ομάδων με τις τοπικές κοινωνίες.

Η συμμετοχή της Betsson ως Silver Sponsor στο Sports & Tourism Summit 2026 επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση στην προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού, της αθλητικής ακεραιότητας και της ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού μέσα από ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες συνεργασίες.