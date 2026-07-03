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Φήμες για επιστροφή Ουναΐ σε Παναθηναϊκό!

pao ounahi

Ποτέ δεν είναι αργά, λένε, και κάτι τέτοιο ισχύει και για τη σχέση του Αζεντίν Ουναΐ με τον Παναθηναϊκό.

Πέρυσι τέτοιο καιρό, παρά τις επίμονες και ιδιαίτερα γενναιόδωρες προτάσεις της διοίκησης, ο Μαροκινός μέσος έδειχνε ανένδοτος στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Φέτος, δεν φαίνεται πως ισχύει το ίδιο. Και μάλιστα μετά από μια καλή χρονιά του στην Τζιρόνα και εν μέσω Μουντιάλ, όπου αγωνίζεται βασικός για το Μαρόκο που έχει φτάσει μέχρι τους «16».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μαροκινός μέσος, μετά και τον υποβιβασμό της Τζιρόνα στη δεύτερη κατηγορία, έχει… ρίξει γέφυρες με το «τριφύλλι» και δεν θα έλεγε «όχι» σε ενδεχόμενη επιστροφή του στην Αθήνα.

Φυσικά, εξακολουθεί να είναι μια περίπλοκη υπόθεση, όμως ο Ουναΐ δεδομένα θα ανέβαζε το επίπεδο του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» δεν τον έχουν… διαγράψει.

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