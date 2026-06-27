ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Εστρέλλα Νούρι: «Αυτό αγαπάει περισσότερο ο Τόμας Γουόκαπ σε μένα – Ολυμπιακός για εμένα σημαίνει…»

Εστρέλλα Νούρι: «Αυτό αγαπάει περισσότερο ο Τόμας Γουόκαπ σε μένα - Ολυμπιακός για εμένα σημαίνει...»

Η εκπομπή της Betsson, «The Real MVP», επιστρέφει με το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν, φιλοξενώντας την Εστρέλλα Νούρι.

Η Εστρέλα Νούρι, σύζυγος του διεθνούς γκαρντ του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ, ανοίγει την καρδιά της και μιλά για άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση, η Εστρέλλα γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται τις πρώτες στιγμές της γνωριμίας της με τον παίκτη των «ερυθρόλευκων». Με χιούμορ και ειλικρίνεια, αποκαλύπτει τα πρώτα μηνύματα που αντάλλαξαν στα social media, αλλά και το απρόσμενο «άκυρο» που του είχε δώσει στην αρχή, πριν τελικά η γνωριμία τους εξελιχθεί σε μια δυνατή σχέση που οδήγησε στον γάμο.

Η κουβέντα δεν περιορίζεται μόνο στην προσωπική της ζωή. Η Εστρέλλα μοιράζεται σημαντικές στιγμές από τη δική της επαγγελματική πορεία, μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν την καριέρα της και τα μαθήματα που αποκόμισε μέσα από τις εμπειρίες της. Παράλληλα, αναφέρεται στις θυσίες και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη ζωή δίπλα σε έναν επαγγελματία αθλητή υψηλού επιπέδου, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της καθημερινότητα.

Με αυθεντικότητα, συγκίνηση και αρκετές δόσεις χιούμορ, η Εστρέλλα Νούρι ξεδιπλώνει άγνωστες ιστορίες, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα περιστατικά από τη ζωή της με τον Τόμας Γουόκαπ και προσφέρει στο κοινό μια διαφορετική ματιά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε όλο το επεισόδιο εδώ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα