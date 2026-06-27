Εστρέλλα Νούρι: «Αυτό αγαπάει περισσότερο ο Τόμας Γουόκαπ σε μένα - Ολυμπιακός για εμένα σημαίνει...»

Η εκπομπή της Betsson, «The Real MVP», επιστρέφει με το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν, φιλοξενώντας την Εστρέλλα Νούρι.

Η Εστρέλα Νούρι, σύζυγος του διεθνούς γκαρντ του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ, ανοίγει την καρδιά της και μιλά για άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση, η Εστρέλλα γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται τις πρώτες στιγμές της γνωριμίας της με τον παίκτη των «ερυθρόλευκων». Με χιούμορ και ειλικρίνεια, αποκαλύπτει τα πρώτα μηνύματα που αντάλλαξαν στα social media, αλλά και το απρόσμενο «άκυρο» που του είχε δώσει στην αρχή, πριν τελικά η γνωριμία τους εξελιχθεί σε μια δυνατή σχέση που οδήγησε στον γάμο.

Η κουβέντα δεν περιορίζεται μόνο στην προσωπική της ζωή. Η Εστρέλλα μοιράζεται σημαντικές στιγμές από τη δική της επαγγελματική πορεία, μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν την καριέρα της και τα μαθήματα που αποκόμισε μέσα από τις εμπειρίες της. Παράλληλα, αναφέρεται στις θυσίες και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη ζωή δίπλα σε έναν επαγγελματία αθλητή υψηλού επιπέδου, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της καθημερινότητα.

Με αυθεντικότητα, συγκίνηση και αρκετές δόσεις χιούμορ, η Εστρέλλα Νούρι ξεδιπλώνει άγνωστες ιστορίες, αποκαλύπτει ενδιαφέροντα περιστατικά από τη ζωή της με τον Τόμας Γουόκαπ και προσφέρει στο κοινό μια διαφορετική ματιά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε όλο το επεισόδιο εδώ

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