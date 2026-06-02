Αυτοί οι παίκτες του Ολυμπιακού ανηφορίζουν προς Θεσσαλονίκη!

Η Θεσσαλονίκη δείχνει αποφασισμένη να γυρίσει πίσω στις… ένδοξες μπασκετικές της ημέρες. ΠΑΟΚ και Άρης έχουν πια νέες, διψασμένες διοικήσεις, οι οποίες κάνουν ό,τι μπορούν για να γιγαντώσουν τις ομάδες τους.

Για αυτό, άλλωστε, αμφότερες κοιτούν και παίκτες από τα… ψηλά του ελληνικού πρωταθλήματος, με τους «κίτρινους» να φλερτάρουν έντονα τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τον Δικέφαλο του Βορρά να ενδιαφέρεται για τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Λαρεντζάκης εδώ και καιρό είναι εκτός ροτέισιον του Ολυμπιακού, όμως αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τον ίδιο, όσο με το τρομερό ρόστερ των Πειραιωτών.

Ο Έλληνας γκαρντ θέλει να νιώσει ξανά σημαντικός, να πάρει παιχνίδι και να αποδείξει πως μπορεί να αποτελέσει μια πολύ ποιοτική επιλογή για κάθε άλλη ομάδα.

Ο Άρης ενδιαφέρεται πολύ για αυτόν και όλα δείχνουν πως με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα έχουμε… λευκό καπνό για όλες τις πλευρές στη συγκεκριμένη υπόθεση, παρότι το συμβόλαιό του λήγει το 2028.

Από την άλλη, ο Σακίλ ΜακΚίσικ μένει ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι και μπορεί να υπογράψει όπου θέλει. Αυτό ακριβώς κοιτάζει να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ήθελε πολύ έναν παίκτη με τη δική του εμπειρία και ικανότητα και είναι έτοιμος να τον… χρυσώσει.

Του προσφέρει συμβόλαιο που θα αυξήσει σημαντικά τις απολαβές του, αλλά και τη σημασία του στο παρκέ, και αποτελεί μια πολύ ελκυστική επιλογή για τον Αμερικανό.