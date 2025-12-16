ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα: Υπερηφάνεια, θαυμασμός και… τριπλασιασμος🦅🔥

ΑΕΚ - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

Η μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή της ΑΕΚ έφτασε και είναι τυχερή που θα έχει τον κόσμο σύμμαχό της. Η Νέα Φιλαδέλφεια θα «φλέγεται» στην προσπάθεια της Ένωσης να «κλειδώσει» την οκτάδα στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Θα περάσει έτσι, σε επόμενη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από τη σεζόν 2017-18.

Όταν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκινούσε όλη αυτή τη διαδικασία, άπαντες πίστευαν πως μπορεί να πάει ψηλά. Κόντρα στην Κραϊόβα έχει την ευκαιρία να κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα. Να καταφέρει να δώσει με αυτόν τον τρόπο, ακόμα μεγαλύτερη αξία στα διπλά σε Φλωρεντία και Σαμψούντα κόντρα σε Φιορεντίνα (0-1) και Σάμσουνσπορ (1-2) αντίστοιχα.

ΑΕΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΕΚ ΝΑ ΚΑΤΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
8.50 15.00

ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα αποδόσεις

ΑΕΚ

Παρακάτω ακολουθούν οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες για τη σπουδαία αναμέτρηση της Ένωσης. Μην ξεχάσετε επίσης να ρίξετε μια ματιά στις αγορές των γκολ.

ΑΕΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΡΑΪΟΒΑ
1.47 4.35 7.00
OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.91  1.90 2.05 1.72

 ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα ειδικά στοιχήματα

ΑΕΚ

Από ένα τόσο ουσιώδες και κρίσιμο ματς δεν θα έλειπαν οι ειδικές επιλογές για στοίχημα. Δείτε παρακάτω τι ξεχωρίσαμε σε αυτή την… πιπεράτη ενότητα.

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 27:59
1.95
ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
2.40
ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1-0, 2-0 Ή 3-0
2.62
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.15
ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΑΜΠ. ΚΟΪΤΑ
3.25

ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα κανάλι

Ώρα να απαντηθεί ένα τελευταίο, κρίσιμο ερώτημα: Πού θα δω το ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα; Το πρόγραμμα TV της Kingbet είναι εδώ για να δώσει την απάντηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το κρίσιμο αυτό τεστ (18/12, 22:00) στο Cosmote TV 2HD, καθώς και μέσω της ελεύθερης τηλεόρασης από τον ΑΝΤ1.

