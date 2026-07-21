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AEK BC και Superbet μαζί έως το 2029

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AEK BC και Superbet μαζί έως το 2029

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τη Superbet, η οποία θα αποτελέσει Μεγάλο Χορηγό της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, έως το 2029.

Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την ένωση δύο οργανισμών που διακρίνονται για τη φιλοδοξία, τη δυναμική τους ανάπτυξη και τη διαρκή επιδίωξη της εξέλιξης, με κοινό στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον αθλητισμό και τους φιλάθλους.

Με ιστορία ενός αιώνα και ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, η ΑΕΚ συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην αγωνιστική και οργανωτική της ανάπτυξη, διαμορφώνοντας το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της με υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρο όραμα.

Στο πλευρό της βρίσκεται πλέον η Superbet, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους τεχνολογίας, αθλητικής ψυχαγωγίας και iGaming διεθνώς, με παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές και τη Λατινική Αμερική. Η επένδυσή της στην Ελλάδα βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης, που εκτείνεται πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, με στόχο να συμβάλει ενεργά στην εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού και να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τις κοινότητες των φιλάθλων.

Η συνεργασία με την ΑΕΚ BC εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Superbet για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες με ιστορικούς συλλόγους και κορυφαίες διοργανώσεις. Η εταιρεία επενδύει σε συνεργασίες με ουσία και διάρκεια, επιδιώκοντας να συμβάλλει στη δημιουργία εμπειριών που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στις ομάδες που αγαπούν, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανάπτυξη του αθλητικού οικοσυστήματος της χώρας.

Με σεβασμό στην ιστορία της ΑΕΚ και κοινό προσανατολισμό στο μέλλον, οι δύο πλευρές εγκαινιάζουν μια συνεργασία που φιλοδοξεί να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, μέσα από κοινές δράσεις, πρωτοβουλίες και εμπειρίες που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τη σχέση της ομάδας με τον κόσμο της.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ ΒC, κ. Μάκης Αγγελόπουλος δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τη Superbet στην οικογένειά μας. Μας διέπουν οι ίδιες αρχές και η ίδια φιλοσοφία και με αυτές τις σταθερές θα κινηθούμε μαζί για τα επόμενα τρία χρόνια. Είναι ευχάριστο, που αυτή η συνεργασία έρχεται σε μία κομβική περίοδο για εμάς, στο λυκαυγές μιας νέας εποχής. Θέλω να πιστεύω, ότι η συνεργασία θα συνδυαστεί με νέες μεγάλες επιτυχίες για την ομάδα μας, όπως οφείλουμε και αξίζουμε, για τον κόσμο μας και για την ένδοξη ιστορία μας»

Από την πλευρά της Superbet δήλωσε ο κ. Γιάννης Καλαμβόκης, General Manager Superbet Greece: «Η συνεργασία με την ΑΕΚ BC σηματοδοτεί τη σύνδεση με έναν οργανισμό που διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα, βαθιές ρίζες και ξεχωριστή θέση στον ελληνικό αθλητισμό. Η ΑΕΚ BC έχει καταφέρει να χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο της. Μας ενώνει η φιλοσοφία της συνεχούς προόδου, της καινοτομίας και της δημιουργίας εμπειριών που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στην ομάδα. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που ξεκινάμε αυτό το νέο ταξίδι μαζί και ανυπομονούμε να δούμε τη συνεργασία μας να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια»

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