ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Oταν στο 20λεπτο βρέθηκε με 2-0 πίσω σκορ στο «Καραϊσκάκη», τότε πάλι καλά που το τελικό αποτέλεσμα – που διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις – περιορίστηκε στα επίπεδα του 0-3. Πέραν μιας ευκαιρίας του Χατζηγιοβάνη στο 18’ (απομάκρυνε στην γραμμή ο Μπα) δεν έκανε φάση στο α’ μέρος και ήταν μάλλον τυχερός που ο Ολυμπιακός κατέβασε ταχύτητες μετά το 30’.



Πήρε μπάλα και γήπεδο στο β’ μέρος, δεν ήξερε όμως τι να την κάνει και δεν μπορούσε να απειλήσει. Μόνη καλή ευκαιρία στο 89’ (κεφαλιά Καμπετσή), στο 90’ δέχτηκε το τρίτο γκολ, με τον Διούδη στην τελευταία φάση του ματς να αποτρέπει ένα τέταρτο γκολ.



Κακή εμφάνιση, μια ακόμη, κακό αποτέλεσμα (ένα ακόμη) για τους «πράσινους». Ενδεικτικό της εικόνας τους στα play off το ότι σε 3 ματς έχουν μόλις 3 on target τελικές! Και συνολικά, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού καλές ευκαιρίες, ευκαιρίες για γκολ.



Το τελευταίο που φαίνεται πως ενδιαφέρει την ομάδα είναι αυτή η – άνευ σκοπιμότητας και κινήτρου – διαδικασία. Η κόντρα προπονητή και διοίκησης συντηρείται εκατέρωθεν, χωρίς κανείς να παίρνει την πρωτοβουλία να επισπεύσει το συμφωνηθέν «διαζύγιο», οι παίκτες που τα συμβόλαια τους – είτε λόγω δανεισμών είτε ολοκλήρωσης τους – τελειώνουν στις 30 Ιουνίου φεύγουν ο ένας πίσω από τον άλλο, ενώ συνεχόμενα είναι και τα κρούσματα γκρίνιας και επεισοδίων (παρότι δεν δημοσιοποιούνται όλα) εντός αποδυτηρίων.



Κατάσταση φθοράς, με τους «πράσινους» να ψάχνουν κίνητρα και ηρεμία για να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπώς τα play off και το κυριότερο, όσο πιο ήρεμα. Προς αυτήν την κατεύθυνση (;) η απόφαση του κόουτς Δώνη να σταματήσει τις δημόσιες τοποθετήσεις ως το φινάλε της σεζόν (οι προηγούμενες στο «Καραϊσκάκη» πυροδότησαν νέα φημολογία περί άμεσης αποπομπής του), κίνητρο σίγουρα για το «τρένο» εν όψει της αποψινής αναμέτρησης το ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ ως προπονητής στο Ηράκλειο.