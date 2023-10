Με ανατροπή κι ένα γκολ του Μαρκ Κάρντονα στο 97’, επικράτησε τη Δευτέρα της Θέλτα (2-1) εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών. Βρέθηκε πίσω στο 67’ σύμφωνα με τη ροή του αγώνα, αφού η Θέλτα ήταν πιο επικίνδυνη από τα πρώτα λεπτά, ισοφάρισε στο 84’ με πέναλτι του Τζόναταν Βιέρα και έφερε το ματς τούμπα στην τελευταία φάση του αγώνα.

Δεύτερη νίκη για τους νησιώτες και πρώτο Over στη σεζόν, ύστερα από επτά διαδοχικά Under και έξι σερί No Goal. Εκτός έδρας, πάντως, μέχρι στιγμής έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Τέσσερις ήττες, από Βαλένθια, Χιρόνα, Σεβίλλη, Ρεάλ, ενώ ακόμα δεν έχει σκοράρει.