Απρόσμενη πέρα έως πέρα η «λευκή» ισοπαλία εντός έδρας με τη νεοφώτιστη και ουραγό Χβίντοβρε, ήρθε ως συνέπεια της κόπωσης της ομάδας από το έντονο πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων σε Δανία και Ευρώπη.

Ναι μεν είχε τον απόλυτο έλεγχο και έκανε αρκετές φάσεις, ωστόσο δεν μπορεί να ισχυριστεί πως ξεσήκωσε σε κάποιες εξ αυτών του οπαδούς της στις κερκίδες.

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία, βρέθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς σε 9 αγώνες και υπάρχει όσο να’ ναι προβληματισμός στις τάξεις της, καθώς ακολουθεί και το ματς με τη Λουντογκόρετς για το Κόνφερενς Λιγκ την ερχόμενη Πέμπτη.

Μεσοβδόμαδα, τα βρήκε μπαστούνια κόντρα στην Κόλντινγκ, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας στα 90 λεπτά και στην παράταση, για να πάρει την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου στη διαδικασία των πέναλτι.

Το Under ακολουθεί το Over στα 6 τελευταία (σειρά έχει το Over), ενώ εκτός έδρας τα 2 τελευταία της ήταν Under.