Η Χαγουάρες ηττήθηκε με 2-0 εκτός έδρας από την Τολίμα με μοιραίο τον κεντρικό αμυντικό Αμάγια που πέτυχε αυτογκόλ στο 68’. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 82’ ύστερα από μία υπέροχη αντεπίθεση των αντιπάλων της. Αμφίβολος ο αριστερός μπακ Ανδράδε (5/0) που προέρχεται από τραυματισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι προέρχεται από 20/20 under, 15/20 under 1,5 και 16/17 Ν/G! Επίσης μετρά 12/12 εντός έδρας under και 9/9 εντός έδρας under 1,5. Η Όνσε Κάλντας επικράτησε με 1-0 εντός έδρας της Πατριότας, χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο επιθετικός Μορένο σε επιθετικό ριμπάουντ μετά από χαμένο πέναλτι. Λίγο αργότερα δόθηκε πέναλτι και στην αντίπαλό της, με την απόφαση όμως να αλλάζει ύστερα από παρέμβαση του VAR. Κατά τα άλλα πάντως δεν απειλήθηκε, ενώ είχε ευκαιρίες και για δεύτερο τέρμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μορένο έφτασε τα 221 γκολ στο πρωτάθλημα Κολομβίας και υπολείπεται μόνο τριών τερμάτων του αρχισκόρερ της κατηγορίας Αργεντινού Σέρχιο Γκαλβάν, που είχε πετύχει 224 τέρματα από το 1996 μέχρι το 2011. Εξέτισε ο κεντρικός αμυντικός Καρδόνα (4/0). Όταν παίζει η Χαγουάρες, τον πρώτο λόγο έχουν πάντα το under και το N/G. Θα προτιμήσουμε τη δεύτερη επιλογή, που μας προσφέρεται σε αρκετά καλύτερες αποδόσεις (1.78), σε σχέση με την πρώτη, από τη Stoiximan.