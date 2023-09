Kingbet Ώρα έναρξης: 16:00 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+Under 4,5 Απόδοση: 1.91 Παίξε νόμιμα

Ok, σοκ για τη «θύελλα» η ήττα (και κυρίως ο τρόπος που ήρθε) από τη Χατάισπορ, αλλά μάλλον στιλ και δρόμο έχουν βρει οι γηπεδούχοι. Όπως και η Πεντίκσπορ, η οποία θα παίζει από εδώ και πέρα με στόχο το μισό-μηδέν και όπου της κάτσει. Value ακόμη και το 1.50 του νέτου-σκέτου άσου της Bet365, αυγατίζει με το combo του under 4,5.