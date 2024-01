Αυτή που έπρεπε ήταν στο Λίβινγκστον και ξεμπέρδεψε με την αντίπαλό της, παρότι το ματς έδειχνε να στραβώνει. Ο Σάκλαντ έχασε πέναλτι στο 51’, όμως ο Βάργκας έδωσε τη λύση στο 53’, με τον αρχηγό να διαμορφώνει το 0-2 και να κλειδώνει το τρίποντο για τη Χαρτς. Με πέναλτι στο 79’ ήρθε η μείωση του σκορ, το 1-2 διατηρήθηκε ως το φινάλε και η ομάδα του Στίβεν Νέισμιθ πήγε ήρεμη και με σούπερ ψυχολογία στη διακοπή.

Σε τρομερή φόρμα η Χαρτς, 5 διαδοχικά ματς δίχως ήττα έφτασε (4-1-0), με αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει στην 3η θέση της Πρέμιερ και να αποτελεί την best of the rest ομάδα της κατηγορίας, πίσω φυσικά από τα μεγαθήρια Σέλτικ και Ρέιντζερς. Αφενός θέλει να κρατήσει τη θέση αυτή, αφετέρου ψάχνει και μία μεγάλη πορεία στο κύπελλο, διοργάνωση που της πάει, έχοντας κατακτήσει 8 φορές το τρόπαιο, χάνοντας στον τελικό πριν από δύο χρόνια.

Απόλυτα ικανοποιημένος ο Στίβεν Νέισμιθ από το υλικό που διαθέτει, απέκτησε δανεικό τον αμυντικό Λεμπικίσα από τη Γουλβς, κυρίως για βάθος στα μετόπισθεν, επέστρεψε από τώρα τον Λάουρι στη Ρέιντζερς, δανεικός στη Μάδεργουελ κατά τα φαινόμενα ο Χάλιντεϊ.