* Α’ γύρος (9/7): Στρόμσγκοντσετ – Σάρπσμποργκ 5-2.

* Ρεκόρ 3-3-4 την τελευταία δεκαετία με γηπεδούχο τη Σάρπσμποργκ.

* Τρία goal/goal & over 3,5 στα τέσσερα πιο πρόσφατα μεταξύ τους στο Σάρπσμποργκ.

* Έξι goal/goal & over 2,5 στα ισάριθμα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Σάρπσμποργκ.

* Πέντε σερί under 2,5 εκτός έδρας για τη Στρόμσγκοντσετ. Τα τέσσερα πιο πρόσφατα ήταν no goal & under 1,5.

* Τεχνητός χλοοτάπητας.