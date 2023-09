ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

* 51-24-23 υπέρ του ΠΑΟΚ ο συνολικός απολογισμός στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων ανεξαρτήτως διοργάνωσης, 23-15-11 μετράει ο ΟΦΗ στις αναμετρήσεις που έχουν γίνει στο Ηράκλειο. 47-22-23 υπέρ του «δικέφαλου» και 23-14-9 υπέρ των Κρητικών, οι αντίστοιχες επιδόσεις σε επίπεδο πρωταθλήματος.

* Έντεκα νίκες στα 14 τελευταία των δύο ομάδων (11-3-0 το αήττητο σερί, οι 2 ισοπαλίες πέρυσι) έχει ο ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, με συνολικό απολογισμό τερμάτων 37-7. Οκτώμιση χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Ήταν Φεβρουάριος του 2015 όταν οι Κρητικοί νίκησαν 3-1, με προπονητή τον Νίκο Αναστόπουλο.

* ΟΦΗ και ΠΑΟΚ μετράνε 14 Over στα 17 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης (πέρυσι ήρθαν 2 under). Μάλιστα, τα 10 ήταν και Over 3,5.

* Τα δύο προηγούμενα χρόνια ο ΟΦΗ σκόραρε στις καθυστερήσεις απέναντι στον ΠΑΟΚ εντός έδρας: 1-3 πρόπερσι, 1-1 πέρσι.

* Ο ΟΦΗ έχει δεχτεί γκολ και στα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του (6 πέρσι, 1 φέτος).

* Στις δύο προηγούμενες σεζόν, ο ΠΑΟΚ έχει μόλις 1 ήττα στην περιφέρεια, σε 15 συνολικά αγώνες.

* Αν πιστεύετε στις συμπτώσεις: ό,τι αποτέλεσμα έχει φέρει ο ΠΑΟΚ στον Βόλο, στο αμέσως επόμενο εκτός έδρας ματς ξαναφέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Απλώς να θυμίσουμε ότι το τελευταία χρονικά εκτός έδρας παιχνίδι του «Δικεφάλου» ήταν η νίκη με 2-0 στο Πανθεσσαλικό, την προτελευταία αγωνιστική των περσινών πλέι οφ.

