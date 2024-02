ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5

Η Τολίμα προέρχεται από εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με τη Λα Εκιδάδ. Προηγήθηκε στο 15’ με τον – διεθνή με την εθνική του Ελ Σαλβαδόρ – επιθετικό Χιλ και ισοφαρίστηκε στο 22’ με πέναλτι. Στην επανάληψη δέχτηκε πίεση αλλά μπόρεσε να διαφυλάξει τον ένα βαθμό, παίζοντας στο τελευταίο 20λεπτο και με αριθμητικό μειονέκτημα. Τιμωρημένος ο κεντρικός αμυντικός Κινιόνες (4/0). Η Χαγουάρες προσπαθεί να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη της ειδικής κατάταξης παραμονής και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το πρωτάθλημα. Την περασμένη αγωνιστική επιβλήθηκε εντός έδρας της Άγκιλας με 1-0, χάρη σε τέρμα του 36χρονου επιθετικού Μορέλο στις καθυστερήσεις. Αμφίβολος ο αριστερός μπακ Ανδράδε (5/0) που αποχώρησε τραυματίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι προέρχεται από 19/19 under, 15/19 under 1,5 και 15/16 Ν/G! Το λογικό φαβορί είναι η Τολίμα, όμως ο άσος κινείται πολύ χαμηλά και η Χαγουάρες εμφανίζεται δυνατή ανασταλτικά. Είναι καλύτερα να κυνηγήσουμε τα λίγα τέρματα, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι οι φιλοξενούμενοι μετρούν 19 σερί under. Στο 1.70 η συγκεκριμένη επιλογή στη Stoiximan.