Δημήτρης Μανάκος Ώρα έναρξης: 17:00 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5 Απόδοση: 1.90

Ακριβώς ίδιες είναι οι αποδόσεις στο Over 2,5 και το Under 2,5 για την εν λόγω αναμέτρηση, αλλά θα πάμε με τη δεύτερη επιλογή. Καμία εκ των δύο δεν σκοράρει ιδιαίτερα πολύ, αυτό επιβεβαιώνεται και από τις δύο εκ των τριών πιο πρόσφατων αναμετρήσεών τους. Under 2,5 λοιπόν, στο 1.90 από τη Bet365.