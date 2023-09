Δημήτρης Λιαργκόβας Ώρα έναρξης: 19:15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5 Απόδοση: 1.55 Παίξε νόμιμα

Όπως ανέβηκαν, έτσι – λογικά – χεράκι-χεράκι τον Μάιο θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής για τη Serie C. Η Λέκο μοιάζει πιο δεμένη, ενώ έχει υπέρ της τον παράγοντα έδρα. Ωστόσο δεν τρομάζει σαν μέγεθος τη «Φεράλπι» που αισθάνεται την ευκαιρία να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην Β. Σωστά διαβασμένο το σετ. Χωρίς τέρματα και τα δύο ραντεβού τους πέρσι στον πρώτο όμιλο της C. Ούτε τώρα περιμένω να ξεφύγει το σκορ. Στο 1.55 το Under 2,5 στην Betsson.