Έχει σκαμπανεβάσματα στα αποτελέσματά της μέσα στη σεζόν. Με λίγο μεγαλύτερη συνέπεια θα μπορούσε να κοιτάει για τα πλέι οφ. Όχι ότι δεν έχει τη δυνατότητα να τα καταφέρει και τώρα σε θεωρητικό επίπεδο. Απλώς το πρόβλημά της είναι ότι με τη δυσκολία που παρουσιάζει στο σκοράρισμα, δεν σε πείθει πως θα πανηγυρίσει τρίποντα. Η Κοζάνη έχει τη χειρότερη επίθεση στον Βορρά μαζί με τον τελευταίο Απόλλωνα Πόντου με μόλις εννέα τέρματα σε 18 αγώνες. Εκείνο που τη σώζει είναι η σοβαρή αμυντικής λειτουργία. Λιγότερα γκολ από εκείνη (14) έχουν δεχτεί μόνο οι πρωτοπόροι Λεβαδειακός (7) και ΑΕΛ (9).

Κάπως έτσι προκύπτουν με τέτοια άνεση τόσο τα Under που βγάζει όσο και τα N/G. Μιλάμε για τη βασίλισσα του Under (16/18), ενώ απίθανο είναι πως σε έντεκα παιχνίδια της για το πρωτάθλημα επιβεβαιώθηκε το Under 1,5! Έχει, επίσης, 15/18 N/G, ένα εξίσου εντυπωσιακό στατιστικό. Δεν προκαλεί καμία εντύπωση, συνεπώς, που και στον τελευταίο της αγώνα δεν άνοιξε το σκορ. Έχασε με 2-0 από την ΑΕΛ. Μπορεί στο 6′ και στο 20′ να δέχτηκε τα δύο τέρματα, αλλά στη συνέχεια άλλο δεν μπήκε. Οι «κόκκινοι» ήταν σχεδόν ακίνδυνοι επιθετικά, αλλά έδωσαν τη δυνατότητα στον αντίπαλο να τους κάνει και άλλες φάσεις.