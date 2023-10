Επιστροφή στις επιτυχίες για την ομάδα του Μάγκνους Πάουελ, μετά από 6 ματς χωρίς νίκη, επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Μπρόγκε.

Μέτρια η εμφάνισή της, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ικανοποίησε τους οπαδούς της, ωστόσο σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος εκείνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Πήρε προβάδισμα με αυτογκόλ στο 31’, ακολούθησε συντηρητική τακτική στην επανάληψη, έπαιξε με αντεπιθέσεις και σφράγισε τη νίκη στο 82’ με τον Έρικ Μπρέντον.

Έφτασε έτσι στους 32 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην 8η θέση της βαθμολογίας, αποκτώντας διαφορά ασφαλείας 7 πόντων από τη ζώνη των μπαράζ, ενώ απομένουν άλλα 6 ματς με το σημερινό για το τέλος του πρωταθλήματος.

Έχει 5/7 τελευταία ματς G/G, ενώ εκτός έδρας το Over διαδέχεται το Under στα 7 τελευταία ματς (σειρά έχει το Under).