ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5

Η Ενβιγκάδο ηττήθηκε με 2-0 εκτός έδρας στο περιφερειακό ντέρμπι με την Άγκιλας, αν και είχε τις ευκαιρίες για κάτι καλύτερο. Μάλιστα της ακυρώθηκαν δύο γκολ για οφσάιντ (σωστά), ενώ είχε και ένα δοκάρι. Η Πατριότας χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την 8αγωνιστική για να πετύχει το πρώτο της γκολ φέτος. Αυτό το τέρμα ήταν αρκετό για να επιβληθεί με 1-0 εντός έδρας της ισχυρής Μιγιονάριος. Σκόραρε στο 68’ ο εξτρέμ Πένια, αν και στο πρώτο μέρος ήταν πιο επιθετική από ότι στην επανάληψη. Τιμωρημένος ο μέσος Αλαρκόν (4/0). Αμφίβολος ο Αργεντινός δεξιός μπακ Πέτσι (3/0). Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα οκτώ παιχνίδια της στο τρέχον πρωτάθλημα συνδύασαν under και N/G, ενώ τα επτά εξ αυτών (και τα έξι τελευταία) επιβεβαίωσαν και το under 1,5. Δεν περιμένουμε πολλά γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Το στατιστικό που αναφέρθηκε ανωτέρω για την Πατριότας μας οδηγεί στην επιλογή του under, έστω και αν δεν συγκινούν οι αποδόσεις του (1.57 στη Stoiximan ).