Πάνος Κραψίτης Ώρα έναρξης: 17:00 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5 Απόδοση: 1.85 Παίξε νόμιμα

Η Μπόνιριγκ παρουσιάζεται πολύ προσεκτική στα εντός έδρας παιχνίδια της και δεν είναι τυχαίο ότι μετράει πέντε under στα έξι φετινά ματς στο σπίτι της. Η Ιστ Φάιφ είναι ούτως ή άλλως μια ομάδα με αμυντικογενή φιλοσοφία έχοντας τέσσερα under στις πέντε πιο πρόσφατες εξόδους. Η αγωνιστική συμπεριφορά των δύο ομάδων οδηγεί στο under 2,5 σε απόδοση 1.85.