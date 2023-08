Πάνος Κραψίτης Ώρα έναρξης: 17:00 ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5 Απόδοση: 1.87 Παίξε νόμιμα

Η Μπόνιριγκ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα τέσσερα φετινά εντός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις (0-2-2) φέρνοντας ισάριθμα under. Η Έλγκιν έρχεται από πέντε under στα έξι τελευταία παιχνίδια της συνεχίζοντας να παίζει πολύ προσεκτικά. Δύσκολα θα ανοίξει ο ρυθμός, με το under 2,5 να έχει λογική στο 1.87.