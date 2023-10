Απάντησε άμεσα στο γρήγορο προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο μεσοβδόμαδο ματς στην Τρίπολη (4’, 0-1, 6’, 1-1) τη ρότα όμως του παιχνιδιού και την ανωτερότητα των «πράσινων» δεν μπόρεσε να τις διαφοροποιήσει. Νομοτελειακό το δεύτερο προβάδισμα στο ημίωρο του «τριφυλλιού», με τον κίπερ Παπαδόπουλο να κρατάει έκτοτε τους Αρκάδες σε απόσταση βολής με τις επεμβάσεις του (κορυφαία όλων σε πέναλτι του Σπόραρ στο τέλος του α’ ημιχρόνου).

Κάτι προσπάθησαν να κάνουν στα μέσα του β’ ημιχρόνου, δείχνοντας επιθετικότητα και δημιουργώντας απειλητικές καταστάσεις, ο προερχόμενος όμως από τον πάγκο Ιωαννίδης, με 2 δικά του γκολ (80’ πέν., 87’) «καθάρισε» τη νίκη για τον Παναθηναϊκό με το επιβλητικό 4-1.

Τερμάτισε έτσι το εντυπωσιακό αήττητο εντός έδρας σερί του Αστέρα κόντρα στους «πράσινους» (7 παιχνίδια, 6,5 χρόνια), γνωρίζοντας παράλληλα και την παρθενική εντός έδρας ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Το εντυπωσιακό -πάντα σε σχέση με το πρότερο δείγμα γραφής και δουλειάς του κόουτς Ράσταβατς- είναι πως συνεχίζεται η τάση με τα over. Μόνο τέτοια μετράνε σε 6 αγωνιστικές οι φιλοξενούμενοι, έχοντας 3 over 3,5 και προερχόμενοι από 4 διαδοχικά over 2,5+g/g.