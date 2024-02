ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Under 2,5

Έχουμε να κάνουμε με ένα νοκ άουτ τοπικό ντέρμπι μίσους που αποτελεί και για τις δύο ομάδες το κρισιμότερο της χρονιάς στα προγνωστικα στοιχηματοσ . Όποια αποκλειστεί ολοκληρώνει ουσιαστικά τη σεζόν με άσχημο τρόπο, αφού στα πλέι άουτ αμφότερες δεν έχουν να αγχωθούν για κάτι. Θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Περιμένω over στην… κλωτσιά και το πάθος, αλλά under στα γκολ. Στο 1.82 παίζεται το under 2,5 στην stoiximan